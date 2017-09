ASM : OL, Mercato... Rachid Ghezzal n'a aucun regret

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1, OL.

Officiellement présenté à la presse ce jeudi du côté de l'AS Monaco, Rachid Ghezzal explique pourquoi il a pris son temps pour faire le bon choix après son départ de l'Olympique Lyonnais.

C'est un transfert qui est passé un peu inaperçu dans l'agitation du dernier mercato estival, et pourtant, il s'avère important pour le club de la Principauté et pour Rachid Ghezzal. Arrivé à Monaco début août, alors qu'il était en fin de contrat avec l'OL en juin, le joueur de 25 ans est venu renforcer le secteur offensif de l'ASM. Et dès son premier match face à Metz, contre qui il a délivré une passe décisive pour Falcao le 18 août dernier (0-1), l'international algérien a montré toute sa détermination, surtout qu'il est très heureux depuis son transfert sur le Rocher.

« J'ai voulu prendre mon temps pour choisir la meilleure option pour moi. J'ai bien fait d'être patient. Rejouer la Ligue des champions cette année et rejoindre les champions de France, c'est une évolution pour moi. C'est un sentiment particulier de changer de club. C'est la première fois de ma carrière », a lâché, en conférence de presse, Ghezzal, qui estime donc avoir franchi un véritable cap en quittant l'OL, son club formateur, pour rejoindre Monaco cet été.