ASM : MU prépare une offre à 80 ME pour Bernardo Silva !

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Etincelant en cette première partie de saison, Bernardo Silva démontre en Ligue des Champions qu’il a le niveau pour briller face aux grands d’Europe.

Et sa récente démonstration face à Marseille, dimanche dernier, prouve également que le Portugais sait non seulement animer le jeu, son couloir, et provoquer, mais aussi être à la finition. En bref, il est en grande forme. Un panel complet qui a totalement envouté son compatriote José Mourinho. Au point que le manager de Manchester United est prêt à faire une énorme offre à la fin de cette saison pour faire venir l’ancien du Benfica Lisbonne.

Selon The Sun, pour devancer le Real Madrid qui est également intéressé par Bernardo Silva, Manchester United se prépare à attaquer Monaco avec une proposition à hauteur de 80 ME. Une offre ferme destinée à faire craquer le club de la Principauté, qui sait bien qu’il ne pourra pas retenir éternellement un tel joyau, qui évolue sous son maillot depuis déjà trois saisons. A 22 ans, le natif de Lisbonne est déjà considéré comme le joueur à la plus forte valeur marchande de la Ligue 1, et cet intérêt prestigieux pourrait bien le confirmer dans quelques mois.