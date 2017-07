ASM : Monaco revient en force sur la piste Adama Diakhaby

Dans : Monaco, Mercato, Rennes.

Cible de longue date de l’AS Monaco, Adama Diakhaby avait sagement repris avec le Stade Rennais dernièrement.

Mais le club de la Principauté n’a pas oublié le prometteur ailier du club breton, et pourrait même faire accélérer sa venue sur le Rocher. Selon Planète-asm.fr, le jeune attaquant formé à Caen, qui avait notamment marqué un doublé contre Monaco la saison dernière, « a de bonnes chances » de signer à Monaco dans les prochains jours. Il était régulièrement question d’un transfert à hauteur de 10 ME depuis le début de l’été, et ce montant serait à même de satisfaire le Stade Rennais.