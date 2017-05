ASM : Monaco refuse déjà une énorme colossale pour Mbappé

Dans : Monaco, Mercato.

Sûre de ses forces après une saison fantastique, l'AS Monaco s'apprête à jouer un rôle clé lors du prochain mercato estival, avec Kylian Mbappé en tête de gondole.

Grâce à sa belle victoire contre le LOSC dimanche (4-0), le club de la Principauté est virtuellement Champion de France et peut même valider officiellement son titre mercredi lors de son match en retard contre l'ASSE. Après cela, il sera l'heure de la fête... Mais pas pour très longtemps car l'inter-saison s'annonce très tendue à Louis II. Si quelques recrues sont attendues, c'est surtout du côté des départs que l'ASM aura un œil. Et le cas Kylian Mbappé attirera particulièrement l'attention.

Courtisé par tous les plus grands clubs européens, et notamment par le Real Madrid de Zidane, après sa saison fabuleuse, l'attaquant de 18 ans pourrait quitter son Rocher. Sauf que Monaco n'est pas vendeur pour l'instant. Selon RMC, l'ASM a même déjà refusé une offre de 80 millions d’euros, hors bonus, d'un club inconnu. Si Mbappé était amener à quitter la Ligue 1 cet été, ce ne sera donc pas à n'importe quel prix surtout que l’international français réfléchit à l'idée de rester un an de plus à Monaco avant la Coupe du Monde 2018...