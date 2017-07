ASM : Monaco reçoit des bonnes nouvelles pour Mbappé

Dans : Monaco, Mercato, Liga, PSG.

Annoncé dans le viseur du Real Madrid au cours de ce mercato estival, Kylian Mbappé serait pourtant très loin de la Liga... à la demande de Zidane.

Même s'il s'est un peu calmé ces derniers jours, le feuilleton Kyllian Mbappé est toujours sur le devant de la scène en Ligue 1 cet été. La pépite du football français attise la convoitise des plus grands clubs européens, mais il semble bien parti pour rester à Monaco une saison supplémentaire. Le joueur n'a pas forcément envie de partir, car l'ASM veut garder son attaquant de 18 ans, mais aussi et surtout parce que ses courtisans sont résignés. Pour renforcer son attaque, le PSG ciblerait désormais Neymar ou Alexis Sanchez. Et d'un autre côté, le Real Madrid, l'autre grand club intéressé par Mbappé, n'a pas besoin du Français.

Malgré une saison dernière compliquée pour la fameuse BBC, à cause notamment des blessures de Gareth Bale, les Merengues ne veulent pas recruter en attaque cet été, selon AS. Satisfait des performances d'Isco, d'Asensio, de Vázquez et de Morata, Zizou ne souhaite aucun renfort offensif au cours de ce mercato, surtout que le jeune Mayoral revient d'un bon prêt à Wolfsburg. Ce qui signifie donc que le Real a mis la piste Mbappé de côté... pour le moment.