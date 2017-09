ASM : Monaco pleurait presque de vendre Mbappé au PSG

Dans : Monaco, Mercato, PSG.

Kylian Mbappé est désormais joueur et buteur du Paris Saint-Germain, l'attaquant international tricolore ayant ouvert son palmarès vendredi soir à Metz. Mais, le transfert de Mbappé de l'AS Monaco au PSG pour 180ME continue à faire couler de l'encre. Et ce samedi, le vice-président et directeur général du club de la Principauté explique encore une fois que Monaco avait pour souhait de céder Kylian Mbappé au Real Madrid, s'opposant à une départ vers le Paris SG. Finalement, c'est l'insistance du joueur qui a inversé totalement la tendance.

« Oui, je le confirme. On ne voulait pas renforcer Paris. Mais quand le joueur nous a expliqué sa motivation, il a fallu respecter son choix. Quand j’ai appris qu’il voulait aller à Paris, j’ai été triste quelques jours. Mais c’est sa vie et c’est son choix. J’ai compris. Si je préférais le vendre au Real Madrid Oui. Mais pas lui. On a dit à tous les clubs intéressés que c’est Kylian qui , à la fin, choisirait. Un accord entre deux clubs ne suffit pas sans l’accord du joueur. Il a préféré le projet de Paris », constate, dans L’Equipe, Vadim Vasilyev, qui ne veut pas entendre parler d'un comportement éventuellement ambigu de l'AS Monaco avec Kylian Mbappé lors de ce mercato comme certaines rumeurs l'affirment.