ASM : Monaco pense réaliser un gros coup avec sa recrue

Dans : Monaco, Mercato.

La deuxième partie de saison s’annonce passionnante pour l’AS Monaco. Deuxième de Ligue 1 à la trêve, le club de la Principauté peut prétendre à un titre de champion de France.

Et surtout, les hommes de Leonardo Jardim ont les moyens de créer l’exploit contre Manchester City en huitièmes de finale de la Ligue des Champions. L’entraîneur portugais aura donc besoin de tout son effectif pour bien figurer sur ces deux tableaux, sans compter les coupes nationales. Mais contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’ASM n’a visiblement pas l’intention de se renforcer.

Pendant que ses concurrents directs s’activent sur le marché des transferts, Monaco reste discret et préfère suivre sa politique, celle qui consiste à attirer de jeunes joueurs prometteurs. C’est pourquoi le pensionnaire du Stade Louis-II aurait bouclé le transfert de Franco Antonucci (17 ans).

Un pari à long terme

D’après De Telegraaf, le club monégasque aurait accepté de miser entre 2,5 et 3 M€ pour le milieu offensif de l’Ajax Amsterdam. Un sacré pari dans la mesure où l’international U17 belge évolue avec les U19 de la formation d’Eredivisie avec lesquels il a inscrit un but et délivré trois passes décisives cette saison. Il faudra sûrement attendre quelques mois (ou années) pour savoir si Monaco a trouvé la perle rare.