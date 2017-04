ASM : Monaco n'a plus beaucoup d'essence, l'aveu de Bakayoko

Dans : Monaco, Ligue 1, Ligue des Champions.

Sur le pont depuis la fin du mois de juillet 2016, l'AS Monaco commence à se fatiguer en cette fin de saison, d'après les dires de Tiémoué Bakayoko.

Le club de la Principauté vit une saison plus que pleine. Leader de la Ligue 1, qualifié en demi-finale de la Coupe de France contre le PSG, et toujours en course pour rentrer dans le dernier carré de la Ligue des Champions contre Dortmund (2-3 au quart de finale aller), l'ASM vit à cent à l'heure... Et ce rythme effréné commence à se faire ressentir sur les performances, comme la difficile victoire contre Dijon samedi (2-1) l'a prouvé. En plein sprint final, et alors que Monaco joue tous les trois jours avec une intensité européenne, l'ASM s'essouffle un peu, et c'est logique selon Tiémoué Bakayoko.

« La fatigue commence à se faire sentir. Cela explique notre entrée en matière compliquée contre Dijon. Ils nous ont bien bougés. La chance du champion ? Je ne sais pas… Mais ce qui est sûr, c’est qu’on ne lâche pas. Le quart de finale retour contre Dortmund mercredi ? Ce n’est pas encore fait. On sait qu’on a de l’avance, mais il faut rester sur nos gardes, car Dortmund n’a plus rien à perdre. Logiquement, oui, on a de grandes chances de se qualifier. Mais dans le football, il faut se méfier dès qu’on parle de logique. On l’a vu il n’y a pas si longtemps, avec des exemples concrets », a lancé, sur Le Parisien, le milieu de terrain monégasque, qui avoue donc que l'ASM est en souffrance, mais va s'accrocher pour ne pas gâcher une si belle saison.