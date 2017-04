ASM : Monaco n'a pas de public, mais vend plus que l'OL

Dans : Monaco, OL, Info.

Souvent moquée pour son stade peu fréquenté, l’AS Monaco est devenue l’un des pensionnaires de Ligue 1 les plus populaires cette saison.

La preuve, contrairement au Paris Saint-Germain, le demi-finaliste de la Ligue des Champions bénéficie d’un énorme soutien sur la scène européenne. Ce qui a forcément une influence sur l’aspect marketing. En effet, pour la première fois de son histoire, le club de la Principauté n’aura plus de maillots à vendre dans ses différents points de vente au terme de la saison, nous apprend RMC.

Grâce aux performances de la bande à Kylian Mbappé, le nombre de maillots vendus devrait se situer entre 180 000 et 200 000. Suffisant pour dépasser l’Olympique Lyonnais et ses ventes estimées à 180 000 unités. Et pour obliger Nike à revoir son offre à la hausse lors des négociations prévues dans les prochaines semaines. D’autant que la marque à la virgule, sous contrat avec Monaco jusqu’en 2019, a de la concurrence avec Under Armour, intéressé par l’exposition que le leader de Ligue 1 pourrait lui offrir.