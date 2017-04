ASM : Monaco muscle la sécurité pour rassurer Dortmund

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Il y a une semaine jour pour le jour, le bus qui transportait les joueurs du Borussia Dortmund de leur hôtel au stade était la cible d'une attaque à l'explosif, obligeant les officiels à décaler le quart de finale aller de Ligue des champions contre Monaco d'une journée. Et du côté de la Principauté, on souhaite que la rencontre retour, mercredi soir à Louis II, se prépare dans la sérénité pour le club allemand. Alors, même si tout est ultra sécurisé en temps normal à Monaco, les services de sécurité vont quand même hausser encore le niveau.

« On n’a pas spécialement eu de demande de leur part sur leur sécurité, mais on ressent leur besoin et on a pris les devants. Après un événement comme celui-ci, tout ce qui peut concourir à rassurer les joueurs et leur environnement est capital et tout sera fait pour les rassurer. Il y aura plus de moyens que d’habitude pour garantir la sécurité de leur séjour et de leurs trajets. Il y a déjà un niveau de vigilance assez élevé en Principauté, mais il sera renforcé. Même si le risque zéro n’existe pas, on fera tout pour que le match se passe bien », a prévenu le ministre de l’Intérieur de la Principauté de Monaco, qui a obtenu le renfort de policiers français.