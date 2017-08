ASM : Monaco fonce sur Alexis Sanchez avec un argument de poids

Dans : Monaco, Mercato, PSG, Premier League.

Maintenu à Arsenal par Arsène Wenger, Alexis Sanchez joue pour le moment le jeu et s’entraine sans problème tout en se préparant à la nouvelle saison.

Toutefois, un changement de club n’est pas exclu pour l’attaquant chilien, qui rêve de relancer sa carrière et surtout de continuer à jouer la Ligue des Champions sans devoir attendre un an ou plus. Une situation qui intéresse forcément le PSG, mais aussi Monaco désormais.

Selon The Sun, le club de la Principauté s’est positionné pour récupérer l’ancien barcelonais, et pourrait mettre 50 ME sur la table afin de tenter de convaincre Arsenal. Pour le moment, le club londonien est ferme sur sa position, mais le fait que les Gunners souhaitent recruter Thomas Lemar, pourrait aussi faciliter les discussions.