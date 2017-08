ASM : Monaco égale déjà un record historique

Dans : Monaco, Ligue 1.

Totalement intraitable en fin de saison dernière dans le sprint final victorieux, l’AS Monaco continue avec sa belle série puisque cela fait déjà deux victoires contre Toulouse et Dijon. Et mine de rien, sur les deux saisons cumulées, le club de la Principauté a enchainé 14 victoires consécutives. La formation de Leonardo Jardim égale le record de Bordeaux qui datait de 2009. Et il suffira donc d’un succès le week-end prochain face à Metz pour que ce record soit la seule propriété de l’ASM.