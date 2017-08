ASM : Monaco de retour sur le dossier Amavi au mercato ?

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Benjamin Mendy ayant été transféré à Manchester City cet été au mercato, l’AS Monaco doit se réinventer dans le couloir gauche de sa défense et trouver le joueur le plus complémentaire à Jemerson en phase défensive et à Thomas Lemar en phase offensive. Contre le PSG lors du Trophée des Champions (1-2), c’est la recrue Terence Kongolo qui a évolué à ce poste. Plutôt solide derrière, le Néerlandais s’est montré en difficulté sur les phases offensives de l’ASM. Ainsi, Leonardo Jardim pourrait réclamer un latéral gauche plus technique à ses dirigeants dans la dernière ligne droite du marché des transferts.

Selon les informations de France Football, Jordan Amavi intéresse toujours le club de la Principauté. Le nom du latéral gauche d’Aston Villa avait déjà été associé au Champion de France en début de mercato, mais la rumeur s’était éteinte après que l’international espoir français ait trouvé un accord avec le FC Séville. La visite médicale ayant été jugée non-concluante par le club andalou, le joueur est toujours sur le marché et suscite donc l’intérêt des décideurs monégasques. Néanmoins, ces derniers n’ont, pour l’heure, transmis aucune proposition chiffrée à leurs homologues d’Aston Villa…