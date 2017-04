ASM : Monaco c'est énorme, Lizarazu explique pourquoi

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Toujours en tête du championnat de France et désormais qualifiée pour les demi-finales de la Ligue des Champions, l’AS Monaco effectue pour le moment une saison incroyable.

Certes, les Monégasques se sont inclinés en finale de la Coupe de la Ligue et n’ont donc toujours rien gagné, mais ils tiennent pour le moment la barre sans trembler dans les deux épreuves les plus importantes. Arriver à passer de cette manière sans trembler face à Dortmund impressionne tout le monde, y compris Bixente Lizarazu, qui en connaît un rayon sur les saisons à rallonge, et avoue que l’efficacité et la concentration de l’ASM ont de quoi épater.

« Cela faisait longtemps qu’on n’avait pas eu des frissons comme ça, parce qu’au-delà du résultat et de la qualification pour les demi-finales, Monaco c’est du spectacle à chaque match. Ce n’est pas de la qualification étriquée avec un football minimaliste, c’est un football total, plein de risques avec ses avantages et ses inconvénients. Ils auraient pu passer à la trappe contre Manchester City et les voilà aujourd’hui en demi-finales de façon assez logique et tout en menant deux compétitions majeures. Vous imaginez l’énergie que prend la Ligue des Champions ? Vous n’imaginez pas mais moi je vous le dis, c’est fou. C’est-à-dire que quand tu joues en Ligue des Champions ça te carbonise. Et donc arriver en championnat à tenir le coup encore c’est exceptionnel, je vous le dis franchement », a souligné sur RTL le champion du monde 1998, qui a également remporté une fois la Ligue des Champions, en 2001 avec le Bayern Munich.