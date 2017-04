ASM : Monaco a plié la L1 en gagnant à l'OL annonce Pierre Ménès

Dans : Monaco, Ligue 1, OGCN, PSG, OL.

Suite à sa victoire pleine de réalisme contre l'Olympique Lyonnais dimanche (1-2), l'AS Monaco s'est pratiquement assurée de remporter la Ligue 1 à l'issue de cette saison, selon Pierre Ménès.

Malgré son calendrier final plus que chargé, avec notamment une demi-finale de Coupe de France face au PSG mercredi et une double confrontation contre la Juventus en Ligue des Champions en mai, Monaco a sûrement passé le plus dur en Ligue 1. En gagnant contre un Lyon diminué, l'ASM a effectivement fait un grand pas vers le titre, alors que le club du Rocher doit encore affronter le TFC, Nancy, Lille, l'ASSE et Rennes. Mais avec potentiellement trois points d'avance sur Paris, en cas de victoire dans son match en retard, et neuf sur Nice, qui a dit adieu à l’Hexagoal en butant sur Toulouse dimanche (1-1), les dés sont pratiquement jetés. C'est en tout cas l'avis tranché de Pierre Ménès.

« Nice a lâché des points à Toulouse. Nice est désormais à six points du PSG et la confrontation de dimanche prochain a légèrement pris du plomb dans l'aile. Les Aiglons auront tout de même l'occasion de revenir à trois points, mais ils semblent promis à cette troisième place. Très franchement, je me suis toujours dit que si les Monégasques gagnaient à Lyon, ils seraient champions. L’ASM l’a emporté hier soir et je pense qu’elle soulèvera le titre en fin de saison. Je ne vois pas les joueurs de Jardim perdre suffisamment de points dans les derniers matchs », a lancé, sur son blog Canal+, Pierre Ménès, qui ne voit donc pas comment Monaco pourrait passer à côté du titre de Champion de France après avoir évité le piège lyonnais.