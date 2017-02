ASM : Monaco a galéré, mais Jardim aime ça

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim, entraîneur de Monaco, après la victoire au MSHC (1-2) : « On débute très bien le match en menant rapidement 2-0. On ne parvient pas à inscrire le 3e but et la réduction du score des Montpelliérains dès la reprise leur a redonné confiance. Ils ont poussé en fin de match. La rentrée de Mounié leur a fait du bien. On a été bousculés, on a dû défendre notre avantage au score, mais ça fait partie du jeu. Le match a été compliqué, mais on a eu la bonne attitude pour résister et j’en suis satisfait. Je félicite mes joueurs. Les joueurs ont fait preuve d'une grande force mentale et ont su conserver l'avantage. C'est important. La victoire me semble méritée ».