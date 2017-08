ASM : Monaco a déjà deux solutions pour remplacer Mbappé

Dans : Monaco, Mercato.

Faute d’accord pour la prolongation de Kylian Mbappé (18 ans), l’AS Monaco s’expose au départ de son attaquant.

Convoité par les plus grosses écuries européennes, l’international français a choisi de rejoindre Neymar au Paris Saint-Germain. Mais le club de la Principauté acceptera-t-il de le libérer et de renforcer son principal concurrent en Ligue 1 ? C’est possible, si l’on en croit la presse italienne et notamment le journaliste Gianluca Di Marzio. Car selon notre confrère, l’ASM préparerait la succession de Mbappé de l’autre côté des Alpes.

Le champion de France s’intéresserait en effet à l'attaquant de la Sampdoria Gênes Patrik Schick (21 ans), dont le transfert à la Juventus Turin a capoté pour des raisons médicales cet été. Désormais annoncé à l’Inter Milan, le Tchèque auteur de 11 buts en Serie A la saison dernière serait la priorité de Monaco, précise Tuttosport. A noter que le pensionnaire du Stade Louis-II ciblerait également le Sénégalais Baldé Keita (22 ans), l’attaquant de la Lazio Rome qui attire du beau monde dont Tottenham. Si Mbappé s’en va, l’ASM devra donc dégainer rapidement.