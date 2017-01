ASM : Mbappé rêve du PSG, comme tout le monde

Dans : Monaco, PSG, Mercato.

Protégé par son entraîneur Leonardo Jardim à l’AS Monaco, Kylian Mbappé (18 ans) a quand même attiré l’attention de plusieurs cadors européens.

Avant même la signature de son premier contrat professionnel en mars dernier, l’attaquant monégasque était déjà sollicité. Mais finalement, l’international U19 français avait préféré rester sur le Rocher pour suivre un plan de carrière qu’il refuse de détailler. « Je le garde secret. Je l'ai en tête depuis mon plus jeune âge... Rien n'est fait au hasard », a confié Mbappé au quotidien Le Parisien, qui lui a évidemment demandé s’il rêvait de rejoindre le Paris Saint-Germain.

« Je vais vous retourner la question. Quel joueur ne rêverait pas de jouer au PSG ? Aujourd'hui, je suis dans une équipe qui tourne vraiment bien et je n'ai pas l'intention de quitter Monaco pour rallier le PSG », a-t-il répondu. D’ailleurs, le natif de Bondy ne souhaite pas quitter la Principauté dans les mois à venir.

Mbappé veut remercier l’ASM

« Non. Même si dans le football tout peut arriver, je suis très attaché à Monaco, a insisté celui que l’on compare à Thierry Henry. Ce club me fait grandir et m'a donné la possibilité de jouer en pro. J'espère lui redonner toute la confiance en étant décisif et en remportant des titres. » Auteur de trois buts et cinq passes décisives en Ligue 1, Mbappé fait sûrement le bonheur de Jardim et de ses dirigeants.