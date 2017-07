ASM : Mbappé ne veut pas d’un petit Monaco, Jardim non plus

Dans : Monaco, Mercato.

Courtisé par les plus grands clubs européens, Kylian Mbappé (18 ans) ne sait pas encore s’il quittera l’AS Monaco cet été. En tout cas, ses dirigeants font le maximum pour le convaincre.

Pour cela, il faudra respecter les deux conditions posées par l’attaquant. Dans les colonnes de L’Equipe, on apprend que l’international français demande une revalorisation à la hauteur de son nouveau statut. Rappelons que Mbappé touche actuellement 80 000 euros par mois. Autre réclamation du prodige monégasque : une équipe compétitive. En effet, le natif de Bondy s’inquiète de voir les cadres partir. Après Bernardo Silva, Nabil Dirar et Valère Germain, ce sont Fabinho, Tiémoué Bakayoko et Benjamin Mendy qui sont annoncés sur le départ.

Du coup, Mbappé craint de se retrouver au sein d’une formation en manque d’automatisme. A ce sujet, Leonardo Jardim pourrait tenter de le rassurer. Mais visiblement, ce n’est pas le cas. « Je n’ai pas parlé avec lui, parce qu’il sait bien quelle est notre façon de travailler, quelle est notre ambition de rester avec lui. Pour ça, je crois que le club et lui vont prendre la meilleure décision », a confié l’entraîneur monégasque, qui ne peut rien garantir sur la suite du mercato.

Jardim n’en sait pas plus

« J’espère rester avec les bons joueurs. Ce n’est pas que moi, tous les entraîneurs du monde aiment rester avec les meilleurs. Mais avec le projet de Monaco, peut-être que ce n’est pas possible de rester toujours avec les meilleurs, a reconnu le Portugais. On va regarder ce qu’il va se passer. L’important maintenant est d’avoir la tête 100% au travail, faire grandir cette jeunesse et après on regardera quels joueurs sont restés. » Contrairement à Mbappé, Jardim n’a pas le choix, le technicien devra faire avec les moyens du bord.