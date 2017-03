ASM : Mbappé ne mérite pas le Real, et c’est lui qui le dit

Dans : Monaco, Liga, Mercato.

Ça y est, l’Espagne a pu voir Kylian Mbappé en action. A l’occasion du match amical remporté face à l’équipe de France (0-2) mardi, la presse espagnole a pu se faire un avis définitif sur l’attaquant tricolore.

Et l’on imagine que les commentaires seront positifs concernant la pépite de l’AS Monaco, qui faisait encore la une du quotidien As la veille de la rencontre. Pour sa première titularisation avec les Bleus, le phénomène de 18 ans a été l’un des Français les plus en vue. Du coup, Mbappé n’a pas échappé aux questions sur l’intérêt du Real Madrid.

« Jouer au Real Madrid ? Aujourd’hui, je suis à l’AS Monaco. Le Real Madrid, on verra plus tard, mais pour l’instant, je suis à Monaco, a répondu l’international tricolore. Le Real Madrid est un très grand club oui, mais je pense que j’ai encore beaucoup à apprendre. Le Real Madrid, c’est un club où il faut aller quand on est bien mature et au sommet de son art. Je ne pense pas être au sommet de mon art actuellement. »

Benzema, Zidane...

Insuffisant pour calmer nos confrères ibériques qui ont donc relancé leur cible en citant les noms de Merengue bien connus. « Benzema ? Oui, c’est un grand joueur Benzema. Mais après, pour l’instant, comme je l’ai dit, je suis à Monaco, a insisté Mbappé. Zidane ? C’est une idole de jeunesse Zidane. » Autant dire que le Monégasque fera l’objet de nouvelles rumeurs dans les semaines et mois à venir.