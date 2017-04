ASM : Mbappé n’était pas le seul au-dessus du lot contre Dortmund

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Une nouvelle fois auteur d’une performance ahurissante pour un joueur de 18 ans découvrant la Ligue des Champions, Kylian Mbappé a parachevé la qualificaiton monégasque dès la 3e minute, en ouvrant le score avec une reprise pleine de sang-froid. Dans les journaux au lendemain de ce nouvel exploit, le jeune attaquant a récolté les lauriers, avec des notes allant de 8 à 8,5/10. Un plébiscite bien mérité pour celui qui affole littéralement l’Europe.

Mais Mbappé n’a pas été le seul joueur mis en avant dans les notations, puisque derrière lui, c’est Thomas Lemar qui partage presque la vedette, avec 8/10 dans L’Equipe comme Le Parisien, et dans la plupart des autres journaux ce vendredi. Une unanimité pour le gaucher et qui a délivré deux passes décisives et a été très actif sur un côté gauche explosif avec Benjamin Mendy. Des efforts, de la précision et des gestes décisifs, Lemar a fait oublier la prestation moins convaincante de Bernardo Silva. C’est aussi ça, la force monégasque cette saison.