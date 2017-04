ASM : Mbappé marque au fer rouge l'histoire du foot

Dans : Monaco, Ligue 1, OL.

Encore une fois décisif dans un match couperet ce dimanche soir lors de la victoire de l'AS Monaco à l'Olympique Lyonnais (1-2), Kylian Mbappé, auteur du second but monégasque sur une passe de Bernardo Silva, a marqué son 14e but en Ligue 1 cette saison. Âgé de 18 ans et 4 mois, l'attaquant français est ainsi devenu le plus jeune joueur à atteindre cette barre dans les cinq grands championnats européens au 21e siècle. Historique !