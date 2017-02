ASM : Mbappé le nouveau Henry, Wenger passe aux aveux

Dans : Monaco, Premier League, Mercato.

Même si son entraîneur Leonardo Jardim tente de le protéger, l’attaquant de l’AS Monaco Kylian Mbappé (18 ans) a déjà tapé dans l’œil de plusieurs cadors européens. A commencer par Arsenal.

Le club londonien est régulièrement cité parmi les admirateurs du Monégasque. Du coup, Arsène Wenger n’a plus besoin de se cacher. Le manager des Gunners a reconnu qu’il suivait bien l’évolution de l’international U19 qui lui rappelle son ancien joyau.

« Ce n'est pas exactement Thierry Henry mais c'est vrai qu'il a des qualités similaires, son talent et son avenir le sont aussi, a comparé le technicien français dans Ligue 1 Show. Il a également un potentiel comparable, le même degré de motivation, la même envie et la même intelligence de jeu que Thierry. Les deux-trois prochaines années nous en diront plus, mais il peut être très prometteur. »

« On le connaît très bien »

« Ceux qui ont un super talent jouent déjà à l'âge de 18 ans. Mais ceux qui ne jouent pas encore à 18 ou 19 ans n'ont pas ce talent exceptionnel. Lui, il joue déjà au haut niveau. On le suit, on le connaît très bien et il progresse bien, a révélé le coach d’Arsenal. Il a prolongé son contrat à Monaco la saison dernière (2019) donc c'est Monaco qui décidera de son avenir. Il pourrait être le nouveau Thierry Henry. » Mais si l’ASM décide un jour de lâcher sa pépite, ce sera pour un montant qui risque de ne pas plaire à Wenger…