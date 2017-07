Dans : Monaco, Mercato.

C’est ce qui s’appelle être aussi à l’aise avec le ballon que pour faire le buzz. Kylian Mbappé, qui a récemment repris l’entrainement, a surfé sur les rumeurs qui couraient sur son compte en annonçant par le biais d’une vidéo qu’il avait effectué un choix décisif en vue de la saison prochaine.

« Comme vous le savez, ces derniers temps, mon nom a été associé à différentes rumeurs. Il était important pour moi de vous tenir au courant et de vous donner cette information. Avec ma famille on a beaucoup réfléchi, on a pesé le pour et le contre et on est parvenu à une décision, qui est que, dorénavant, je jouerai avec… les Merurial Vapor », a expliqué l'attaquant de Monaco, très fier de son coup, dont son équipementier ne se plaindra pas.