ASM : Mbappé au Real ? « Tout est possible » annonce Zidane !

Où jouera Kylian Mbappé la saison prochaine ? Actuellement en pleine préparation avec l’AS Monaco, l’international français de 18 ans continue d’affoler l’Europe. Outre le PSG et Arsenal, le Real Madrid a également manifesté son intérêt depuis de nombreuses semaines maintenant pour le natif de Bondy. Interrogé au sujet d’un éventuel transfert de l’attaquant monégasque dans les prochaines semaines, Zinedine Zidane a botté en touches devant la presse, expliquant simplement que Kylian Mbappé était « un bon joueur ». Néanmoins, Zizou prévient... Tout est possible.

« Comme vous le savez, il y a beaucoup de rumeurs. Avec les dernières arrivées, nous avons entre 28 et 30 joueurs... Nous sommes uniquement concentrés sur ces joueurs-là. Beaucoup de choses peuvent se passer d'ici le 31 août prochain. Mbappé ? C'est évidemment un bon joueur qui intéresse beaucoup de clubs. Tout est possible… Mais actuellement, je ne pense qu’au prochain match, à mes joueurs et à la préparation de la saison » a confié le coach du Real Madrid, qui a fait de la place dans son effectif pour accueillir le Français en se séparant de James Rodriguez et d'Alvaro Morata...