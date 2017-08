ASM : Mbappé au PSG, les supporters s'en mêlent !

Dans : Monaco, PSG, Mercato, Ligue 1.

Toujours pas finalisé, le transfert de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain commence sérieusement à irriter du côté de l’AS Monaco. Chez les dirigeants et le staff bien-sûr, mais également chez les fans. Ainsi, les Ultras Monaco 1994, groupe de supporters du champion de France en titre, ont décidé de s’en mêler en publiant un communiqué qui en dit long sur la position des suiveurs monégasques vis-à-vis de ce potentiel transfert.

« Ces derniers temps, nous avons appris avec stupéfaction et indignation les chiffres évoqués par les médias concernant le transfert de Kylian Mbappé. Nous estimons qu’aucun joueur ne vaut autant de millions d’euros. Nous tenons également à rappeler à Kylian Mbappé et à son clan que personne n’est au-dessus de l’institution AS Monaco » expliquent les supporters de l’ASM avant d’envoyer un message sans équivoque aux dirigeants. « Nous espérons vivement que nos dirigeants prendront la décision qui s’impose pour clore cette affaire si ces exigences salariales venaient à être confirmées ». Autant dire que la position est claire et ne laisse pas de place au doute : Kylian Mbappé et son entourage fatiguent et irritent à Monaco, où le 31 août est sans doute attendu avec impatience.