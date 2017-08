ASM : Mbappé au PSG, les démentis pleuvent

Dans : Monaco, PSG, Mercato.

Le quotidien Marca s’est clairement mouillé ce jeudi, annonçant que tout était bouclé pour le transfert de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain.

Le journal espagnol a assuré que l’accord était total entre les différentes parties, et que le champion de France avait accepté de laisser partir le natif de Bondy contre un chèque de 180 ME (dont 20 ME de bonus). Quasiment dans la foulée de cette annonce, les démentis n’ont pas tardé à tous les niveaux. Bein SPORTS a assuré qu’aucune offre n’avait été transmise en ce sens à Monaco, tandis que Goal a fait savoir de son côté que pour des raisons financières, le PSG n’allait pas tenter cet été de faire venir l’attaquant tricolore.

Enfin et surtout, Le Parisien et RMC ont contacté des sources internes au club de la Principauté, qui ont confirmé qu’à l’heure actuelle, aucun accord n’avait été trouvé pour le transfert de Kylian Mbappé. Si le transfert n’est visiblement pas sur le point de se conclure, cela n’empêche tout de même pas le PSG de continuer à garder le contact avec l’entourage de l’attaquant, qui serait partant pour tenter l’aventure à Paris, sachant que le Real Madrid a clairement renoncé à faire venir l’international français dès cet été.