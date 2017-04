ASM : Martyrisé par Thiago Silva, Mbappé a fini au bord des larmes

Dans : Monaco, PSG, Coupe, Coupe de la Ligue.

Tout comme Manchester City au tour précédent, le Borussia Dortmund n’a pas trouvé la solution pour arrêter l’attaquant de l’AS Monaco Kylian Mbappé.

Buteur, le Monégasque de 18 ans a largement contribué à la victoire des siens (3-1) mercredi, en quart de finale retour de la Ligue des Champions. Pourtant, le Paris Saint-Germain et surtout Thiago Silva ont prouvé que l’international français n’était pas inarrêtable. Lors de la finale de la Coupe de la Ligue (4-1 pour les Parisiens) le 1er avril dernier, le défenseur central avait complètement muselé Mbappé. Un très mauvais souvenir pour le coéquipier de Danijel Subasic.

« Thiago Silva n'a pas lâché Mbappé de la première à la dernière minute, s’est souvenu le gardien monégasque. C'était dur, il avait la rage et voulait détruire sa confiance. Dans le vestiaire, on a vu que Mbappé était très triste, au bord des larmes. Il a sombré, on était désolé pour lui. Je l'ai réconforté, je lui ai dit que tout le monde avait vu à quel point il était fort et que cela continuerait pour lui. Nous sommes tous passés à travers ce soir-là. Il s'en remettra. » En effet, Mbappé a bien relevé la tête depuis cet épisode.