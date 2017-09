ASM : Lucide, Wenger fait un aveu difficile sur Lemar

Dans : Monaco, Premier League, Mercato.

Longtemps retenu par ses dirigeants, Thomas Lemar (21 ans) aurait pu quitter l’AS Monaco en toute fin de mercato.

Séduit par la belle affaire qui se dessinait, le club de la Principauté, sollicité par le FC Barcelone et Liverpool, a soudainement ouvert la porte à Arsenal dont la dernière offre était d’environ 100 millions d’euros ! Le plus dur était fait pour les Gunners, qui n’avaient plus qu’à convaincre le milieu offensif. Une étape pourtant insurmontable pour le manager Arsène Wenger, recalé par l’international tricolore.

« Le joueur a choisi de rester à Monaco, a reconnu le technicien français sur beIN SPORTS. Il ne faut pas trop en parler et respecter ce qui s'est passé du côté des négociations. Je sais bien que nous vivons dans une ère de transparence, mais pour respecter tout le monde il faut passer certaines choses sous silence. » Reste à savoir si les deux parties n’ont pas réussi à s’entendre. Ou si Lemar ne voulait tout simplement pas entendre parler d’Arsenal, qui ne disputera pas la Ligue des Champions cette saison. En tout cas, Wenger a du mal à digérer cet échec.