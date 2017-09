ASM : Liverpool prend un rendez-vous à 90 ME pour Lemar

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Plus occupé à marquer des buts décisifs pour l’équipe de France qu’à choisir son futur club, Thomas Lemar n’a pas rejoint la Premier League.

Arsenal lui faisait les yeux doux depuis des semaines, mais c’est bien Liverpool qui s’est montré le plus entreprenant. Le club de la Mersey a effectué une offre pouvant aller jusqu’à 90 ME afin de convaincre Monaco de lui céder son milieu de terrain gauche. Le club de la Principauté n’a pas craqué, mais il faudra confirmer ça.

En effet, selon le Liverpool Echo, le courant est très bien passé entre Liverpool et le clan Lemar, qui a apprécié les efforts effectués et le contrat qui pouvait lui être proposé en cas d’accord entre les deux clubs. C’est pourquoi une nouvelle offensive, cette fois-ci mieux préparée, sera très certainement de mise au mois de janvier. Et ce même s’il est toujours plus difficile de réaliser de gros transferts à cette période, les compétitions européennes étant en cours. Mais avec le mercato de folie que l’Europe vient de vivre, rien n’est impossible.