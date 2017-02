ASM : Les petits bobos arrivent, Jardim sort son refrain favori

Dans : Monaco, Ligue 1.

Poussée jusqu’à la prolongation par Chambly (National) mercredi, l’AS Monaco a fini par décrocher sa qualification pour les 8es de finale de la Coupe de France (5-4 a.p.). Un soulagement pour l’entraîneur Leonardo Jardim, qui se serait bien passé des 30 minutes supplémentaires.

Car en tant que formation en lice dans toutes les compétitions, l’ASM se retrouve confrontée à un calendrier surchargé en février. Et comme par hasard, c’est à ce moment que les pépins physiques commencent à apparaître. Alors que Bernardo Silva a souffert d’une contusion de la jambe gauche après le match nul (1-1) à Paris dimanche, Guido Carrillo s’est blessé à l’adducteur droit contre Chambly. A noter aussi une infection virale pour Almamy Touré. Pas de chance pour Monaco qui doit enchaîner samedi (17h) avec un derby important face à Nice, d’où la colère de Jardim, habitué à se plaindre du calendrier.

« Je suis un peu étonné par le calendrier, a critiqué le Portugais. Comment est-ce possible de jouer un match mercredi et d'enchaîner par un gros match samedi face à Nice ? Fin février, il peut y avoir cinq ou six joueurs blessés supplémentaires. Les équipes qui jouent les quatre tableaux doivent être protégées. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. C'est vrai que nous avons joué hier et nous rejouons samedi. Ça aurait été mieux que le match soit décalé à dimanche mais on ne peut rien y faire. » Eh non, vu que les Monégasques rejoueront dès mardi (19h) à Montpellier en L1.