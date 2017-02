ASM : Le terrible point faible qui pourrait éliminer Monaco

Dans : Monaco, Ligue des Champions.

Dans un match époustouflant, l’AS Monaco a fini par craquer avec une défaite surréaliste sur le score de 5-3 face à Manchester City. Et pourtant, le club anglais n’a tiré que six fois au but, marquant donc quasiment à chaque tentative. Il faut dire que, une fois encore, le club de la Principauté a payé au prix fort sa faiblesse dans les coups de pied arrêtés défensifs, avec deux buts encaissés sur corner. Sur les six derniers buts concédés par Monaco, quatre l’ont été de cette façon. Manchester City a su en profiter, et cela pourrait coûter cher au moment de l’addition à la fin du match retour.