ASM : Le PSG n’est pas près de dépasser Monaco pense Germain

Dans : Monaco, PSG, Ligue 1.

Accrochée sur la pelouse de Bastia (1-1) vendredi, l’AS Monaco n’a pas préparé son choc face à Manchester City de la meilleure manière.

Mais surtout, le club de la Principauté a laissé filer deux points précieux dans la course au titre. Une excellente nouvelle pour le Paris Saint-Germain qui, en cas de victoire contre Toulouse dimanche (21h), peut revenir à un point du leader monégasque. Pas de quoi paniquer pour Valère Germain, persuadé que le champion de France trébuchera lui aussi d’ici la fin de la saison.

« On ne va pas commencer à s'inquiéter, a réagi l’attaquant de l’ASM en zone mixte. On a eu une bonne réaction en deuxième période et c'est ce qu'il faut retenir. Bastia a quand même fait une très grosse première période en termes d'intensité. (...) Il reste douze matchs, tout le monde va perdre des points. Je ne pense pas qu'une équipe fera un sans-faute jusqu'à la fin et on est toujours devant. » De son côté, Monaco a sans doute grillé son dernier joker en championnat avant son huitième de finale aller de la Ligue des Champions mardi (20h45).