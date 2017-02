ASM : Le prix demandé pour Mbappé est connu

Dans : Monaco, Mercato, Foot Europeen.

Un nouveau club prestigieux en Europe s’est rajouté à la liste des prétendants pour Kylian Mbappé, qui a littéralement crevé l’écran avec sa performance contre Manchester City la semaine dernière.

A 20 ans, son profil intéresse déjà du beau monde, du Bayern Munich au FC Barcelone, en passant par le Real Madrid à Arsenal, ou encore le Borussia Dortmund. Ce mardi, Tuttosport annonce que la Juventus Turin fait aussi la queue pour avoir son ticket dans la course à l’ailier tricolore. Le quotidien sportif turinois affirme que la première prise de contact a permis de sonder le prix minimum demandé par l’AS Monaco pour Mbappé, et celui-ci serait de 60 ME.

Une mise à prix supérieure donc à celle d’Anthony Martial, qui avait rejoint Manchester United il y a 18 mois pour 50 ME, même si à cela s’ajoutait 30 ME de bonus éventuels. Dans le dossier Mbappé, deux certitudes apparaissent d’ores et déjà : il sera très difficile pour le club de la Principauté de conserver son joyau cet été, mais on peut aussi affirmer sans crainte que le trésorier de l’ASM touchera le jackpot avec ce transfert s’il devait avoir lieu.