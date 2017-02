ASM : Le clan Mbappé se fâche contre les requins du mercato

Dans : Monaco, Mercato, Ligue 1.

Kylian Mbappé est sur une trajectoire incroyable, le jeune attaquant monégasque, dont la réputation était grandissante en Europe après avoir explosé en France, se mettant en valeur lors du fantastique match entre Manchester City et l'AS Monaco. Alors, forcément, depuis mercredi, l'intérêt éventuel des plus grands clubs européens a intensifié les rumeurs qui circulent sur un possibke transfert de Kylian Mbappé lors du prochain mercato. Et qui dit transfert, dit agent, et c'est là que les choses ont agacé l'entourage de Mbappé.

Alors, histoire de bien mettre les choses au point, et de faire cesser le petit jeu de certains représentants de joueurs qui se prétendent proches du joueur de l'AS Monaco, le clan Mbappé a sorti un communiqué histoire de calmer tout le monde et de remettre les pendules à l'heure. « L’effervescence entourant l’évolution sportive de Kylian Mbappé suscite de nombreuses prises de parole. Pour couper court à toutes les rumeurs et conserver la sérénité dans laquelle il évolue aujourd’hui, il souhaite rappeler qu’il n’est représenté pour la gestion de sa carrière que par ses parents et ses avocats, le cabinet spécialisé dans le sport Verheyden & Cognard », ont indiqué les avocats de Mbappé.