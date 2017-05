ASM : Le clan Mbappé affiche sa préférence… pour la Juventus

Dans : Monaco, Mercato, Serie A.

Très cher mais très courtisé, Kylian Mbappé sait qu’il sera forcément au cœur des rumeurs cet été. Sa réussite époustouflante en Ligue 1 comme en Ligue des Champions a mis les plus grands clubs européens sur les dents. Si son départ dès le mercato n’est pas envisagé par l’AS Monaco, une offre colossale pourrait bien tout changer. Et aucune formation ne veut laisser passer sa chance au cas où le dossier se décanterait. Parmi les candidats à sa venue, la Juventus semble avoir un petit avantage, comme l’a confié Pierre Mbappé, l’oncle du jeune attaquant français, dans les colonnes de Tuttosport.

« Il y a la Juventus, les deux équipes de Manchester, le PSG, le Real, le Barça… Dans le futur, ils peuvent tous être des possibilités. Dans le football, on ne sait jamais, mais mon neveu est déjà dans une grande équipe et il se sent très bien à Monaco. Quand ce sera l’heure, on parlera en famille. On est des personnes de football, je ne crois pas que Kylian aura besoin d’un agent pour son futur. Ce qu’il apprécie de la Juve ? Son histoire, son palmarès, sa mentalité, sa capacité à défendre en équipe, et la capacité à gagner tout en misant sur des talents comme Pogba, Dybala, Morata », a ainsi confié Pierre Mbappé, ancien joueur et entraineur de bon niveau en banlieue parisienne (CFA, CFA 2). Visiblement, la candidature de la Juventus sera étudiée de près, même si, pour le « nouveau Thierry Henry », on ne doit certainement pas oublier que le vrai Thierry Henry s’était cassé les dents à Turin après avoir explosé avec Monaco.