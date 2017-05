ASM : Le Barça voit le successeur de Dani Alves à Monaco

Dans : Monaco, Liga, Mercato.

L’AS Monaco pourra le confirmer, le FC Barcelone a fait une belle boulette en laissant filer Daniel Alves à la Juventus Turin l’été dernier.

Près d’un an plus tard, le champion d’Espagne n’a toujours pas trouvé le successeur du Brésilien. C’est donc l’une des missions prioritaires du Barça en vue du mercato estival. Et c’est à Monaco que les Blaugrana espèrent trouver la perle rare. Comme annoncé depuis plusieurs mois, le FCB suit les performances de Djibril Sidibé (24 ans). Sa capacité à évoluer sur les deux côtés plaît beaucoup aux dirigeants catalans, également attentifs à l’évolution de sa doublure.

D'après Mundo Deportivo, le Barça s’intéresse aussi au jeune Almamy Touré (21 ans), dont les qualités techniques correspondent au profil recherché. L’un des deux Monégasques pourrait donc traverser les Pyrénées, sauf si le club espagnol privilégie l’une de ses pistes italiennes comme celle qui mène au défenseur de l’Atalanta Bergame Andrea Conti (23 ans).