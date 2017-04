ASM : Le baby-sitter de Monaco se prend un 2/10

Dans : Monaco, Coupe de France, Coupe, PSG.

En dernier rempart d’une équipe particulièrement jeune et qui représente l’avenir du club selon Leonardo Jardim, se trouvait le vétéran Morgan de Sanctis. A 40 ans, l’ancien portier de la Juventus, de Naples et de la Roma notamment était censé apporter toute son expérience pour rassurer sa défense. Cela a été tout le contraire et le gardien italien a montré le chemin à ne pas suivre avec une énorme boulette sur le premier but, sa prise de balle manquée sur un tir lointain lançant le PSG vers ce gros succès 5-0.

De Sanctis en a payé le prix au lendemain de la rencontre, puisque L’Equipe lui colle la pire note de la rencontre avec un 2/10 retentissant. Pas de quoi relever la moyenne de l’ASM, où tout le monde a récolté entre 3 et 4, sauf le capitaine de la réserve Muyumba, le seul à obtenir la moyenne avec 5/10.