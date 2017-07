ASM : L’offre quotidienne de City pour Mendy va tomber

Dans : Monaco, Mercato, Premier League.

Toujours pas d’accord entre Manchester City et l’AS Monaco pour le transfert de Benjamin Mendy, même si cela semble quasiment inévitable vue l’insistance du club anglais.

Ce dernier, qui a déjà vu trois de ses propositions être refusées, va effectuer un dernier effort selon The Telegraph. Ainsi, après 40 ME, 45 ME et 50 ME, les Citizens vont proposer un transfert à hauteur de 50 ME, mais avec en plus 7 ME de bonus potentiels, pour atteindre donc possiblement 57 ME. Difficile pour Monaco de demander plus que ce qui a été déboursé par City pour s’offrir Kyle Walker en provenance de Tottenham la semaine dernière. En tout cas, du côté du club anglais, on semble vraiment déterminé à stopper les frais à ce niveau déjà exorbitant.