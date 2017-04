ASM : L'Inter Milan lorgne sur trois cadres de Monaco

Dans : Monaco, Serie A, Mercato.

Désireux de renforcer son effectif en vue de la saison prochaine, l'Inter Milan pourrait bien faire ses emplettes estivales à l'AS Monaco.

Malheureux après avoir concédé le match nul contre le Milan AC à la dernière seconde de jeu samedi (2-2), l'Inter pourrait se consoler... sur le prochain marché des transferts. À nouveau puissant financièrement suite à l'arrivée d'un investisseur chinois, le club milanais veut frapper un premier grand coup l'été prochain. Et pour cela, les Nerazzuri pourraient tourner leurs regards vers l'AS Monaco. Brillant cette saison, le club de la Principauté attire de nombreuses convoitises. Et ces principaux éléments sont particulièrement prisés.

À commencer par Kylian Mbappe, qui n'en finit plus d'éclabousser de son talent les terrains européens, avec notamment un doublé en quart de finale aller de Ligue des Champions contre Dortmund mercredi (2-3). Et si le Portugais Bernardo Silva est lui aussi dans le viseur interiste, le septième de Serie A ambitionne surtout d'attirer dans ses filets son compatriote Leonardo Jardim. Selon le Daily Star, l'Inter Milan a placé sa priorité sur l'entraîneur monégasque, qui réalise de grandes choses depuis son arrivée en France en 2014. Mais pour que ce triple rêve devienne réalité, le club lombard va devoir convaincre sportivement, mais aussi et surtout financièrement, puisque l'ASM ne lâchera pas ses joyaux comme ça...