ASM : L'énorme anecdote monégasque sur Aubameyang

Dans : Monaco, Ligue des Champions, Coupe d'Europe.

Mardi, l'AS Monaco se déplacera à Dortmund pour tenter de faire un pas vers les demi-finales de la Ligue des champions. Et dans le camp d'en face, le danger principal s'appelle Pierre-Emerick Aubameyang, un joueur aussi talentueux que fantasque. Ces derniers temps, l'ancien joueur de Monaco agace pas mal ses dirigeants en se livrant à quelques facéties dont le but est à priori commercial.

Mais pour Guy Lacombe, qui a dirigé Pierre-Emerick Aubameyang sous le maillot de Monaco, l'attaquant a toujours eu un côté fantasque. C'est ce qu'il raconte dans le JDD avec une anecdote succulente. « Humainement, le gamin était très agréable, toujours la banane. A son âge, beaucoup se la jouent. Lui aussi aimait être regardé, mais sur le terrain il ne rechignait jamais à l’effort et il avait beaucoup de potes dans le vestiaire.Certains au club tiquaient sur son apparence. Notamment quand il s’est mis à venir à l’entraînement au volant d’un bolide, une Audi R8 entièrement peinte de motifs Louis Vuitton. Mais ça n’a duré que quelques semaines, le temps qu’il la plie dans un aquaplaning. C’est arrivé un jour de match et ça ne m’a pas fait rigoler. Il était sur les nerfs et moi aussi. Après hésitation, je l’ai quand même aligné. Peut-être qu’il a besoin d’être un peu décalé, de garder cette part d’insouciance pour être performant. Cela me surprend qu’il en arrive à agacer ses dirigeants à Dortmund. Quand un mec vous claque autant de buts, on peut tolérer quelques moments difficiles », fait remarquer Guy Lacombe, qui estime donc que Pierre-Emerick Aubameyang doit être pris tel qu’il est. Pas certain que la rigueur allemande apprécie cela beaucoup quand même.