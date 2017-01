ASM : L'aveu de Falcao sur les offres venues de Chine

Dans : Monaco, Mercato.

Cet hiver, les clubs chinois ne s’en sont même pas cachés, ils ont effectué des offres colossales pour piquer Radamel Falcao à l’AS Monaco. Il y a quelques années, l’ASM n’aurait jamais refusé une si belle vente. Mais entre les hésitations du club et du joueur, et les changements d’avis du club le plus insistant, le Tianjin Quanjian, l’affaire ne s’est finalement pas faite. Et ce n’est pas l’attaquant colombien, qui retrouve enfin le chemin des buts sans pourtant être redevenu le « Tigre » qu’il était avec l’Atlético Madrid, qui s’en plaindra, lui qui a reconnu dans L’Equipe avoir refusé plusieurs fois des propositions copieuses venues de Chine.

« Ce n'est pas facile de refuser cette proposition. J'ai déjà dit trois fois non pour aller là-bas. Et je crois que ce n'est pas facile pour le club aussi, qui a refusé beaucoup d'argent. Mais je sens quelque chose dans mon corps, c'est important pour ma carrière et pour l'équipe d'être là. Je veux gagner avec Monaco. Je veux montrer que je suis à 100% », a confié celui qui est le troisième meilleur buteur du championnat, et qui est surtout le fer de lance d’une impressionnante attaque monégasque.