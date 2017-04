ASM : L’autre qualité de Mbappé qui séduit la génération 98

Dans : Monaco, Ligue 1.

Etincelant avec l’AS Monaco, Kylian Mbappé (18 ans) fait l’unanimité auprès des observateurs. Même les champions du monde 1998, parfois sévères avec la nouvelle génération, sont sous le charme.

A commencer par Thierry Henry, qui voit son nom associé à l’attaquant monégasque, et qui n’apprécie pas simplement ses qualités footballistiques. « Quand je le regarde dribbler, je vois qu'il pense, il t'amène là, il feinte, il revient, il pense quand il joue et ça, pour moi, c'est le plus important pour un joueur, il utilise son cerveau. Le petit est malin et ça, pour moi, c'est le signe d'un mec qui peut aller très loin », annonçait le consultant au Canal Football Club le week-end dernier.

L’intelligence de Mbappé, c’est aussi ce qui a retenu l’attention d’Emmanuel Petit. « Beaucoup de joueurs utilisent seulement la puissance et la vitesse. (...) Ce n'est pas du tout ce que Mbappé fait », a remarqué l’ancien milieu sur RMC. Un don que le Real Madrid a sans doute aperçu chez le néo-international français. Mais le Monégasque ne se sent pas prêt pour un si grand club, ce qui impressionne encore Lilian Thuram.

Thuram a aimé la réponse de Mbappé au Real

« C’est une preuve d'intelligence, a-t-il également souligné sur Catalunya Radio. Je connais Mbappé depuis longtemps. Il jouait avec l’un de mes fils quand il était petit et pour son âge, c’est un joueur très mature, intelligent. Je pense que ces joueurs deviennent matures très vite. Quand on le voit jouer, on comprend qu'il réfléchit à ce qu'il fait. » Décidément, Mbappé a vraiment la cote.