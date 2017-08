ASM : Kylian Mbappé déjà blessé face à Toulouse

Dans : Monaco, Ligue 1.

Très attendu cette saison alors qu’il n’est pas encore certain qu’il restera à l’AS Monaco, Kylian Mbappé ne s’est pas ménagé ce vendredi contre Toulouse, et n’en est pas sorti indemne. Entre un gros tacle d’Amian et la pelouse déplorable de Louis-II, l’attaquant de la Principauté a beaucoup souffert sur une action confuse en seconde période, sortant finalement à un quart d’heure de la fin en se plaignant du genou.