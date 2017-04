ASM : Jardim révèle son plan pour détrôner le grand PSG

Dans : Monaco, PSG, Ligue 1, Coupe, Coupe de France.

Balayée par le Paris Saint-Germain (4-1) samedi, en finale de la Coupe de la Ligue, l’AS Monaco n’en a pas fini avec les Parisiens.

A chaque journée de championnat, la formation de Leonardo Jardim n'aura pas le droit à l’erreur si elle veut conserver son avance sur le champion en titre, toujours considéré comme l’équipe à battre. « Aujourd'hui, on a trois points d'avance mais ils restent favoris, comme ils l'étaient déjà en début de saison, a confié l’entraîneur monégasque. On sait qu'avec sept victoires en huit matchs, ça devrait suffire. » Mais comment parvenir à tenir ce rythme avec un calendrier infernal ?

Pas de problème pour Jardim, dont le plan consiste à faire tourner dans les coupes nationales, même si l’adversaire en demi-finale de Coupe de France sera le PSG. « Ce sera le 26 avril et on jouera contre Paris avec la même stratégie qu'on avait mise en place contre Marseille (4-3 a.p., en 8e de finale) et contre Lille (2-1, en quart de finale). » Il faut dire que juste avant cette demie, l'ASM jouera son quart retour de Ligue des Champions face au Borussia Dortmund (19 avril) ainsi qu'un choc de Ligue 1 contre l'Olympique Lyonnais (23 avril). On comprend mieux pourquoi Jardim est prêt à sacrifier la Coupe de France.