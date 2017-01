ASM : Jardim prépare l'avenir avec Boschilia

Dans : Monaco, Ligue 1.

Leonardo Jardim, entraineur de Monaco, après la victoire 4-0 devant Lorient : « On a fait une très bonne première mi-temps. On a bien maîtrisé le jeu aujourd'hui, on a cherché et trouvé les espaces. Tous les entraîneurs aiment quand leurs équipes réalisent de bons pressing et jouent bien au football. Notre deuxième mi-temps a été moins forte. il y a eu une gestion de l'équipe. Mercredi, il y a aussi un match, avec deux jours de repos seulement. Mais on a fait un bon match. Monaco, avec ses forces et ses qualités n'a pas laissé jouer l'adversaire. Notre milieu et notre ligne défensive ont été attentifs et ont très bien pressé. (Sur Boschilia) J'ai fait jouer Boschilia parce que c'est un joueur de qualité, qui travaille bien. C'est son sixième but en L1. C'est mon travail de donner du temps de jeu pour progresser. C'est un pari pour cette année. Il donne trois solutions, dans l'axe à gauche ou à droite. Il est également bon sur coups de pied arrêtés et dans les passes. (Concernant l'avertissement de Sidibé, qui le privera du déplacement contre Chambly en Coupe) Je n'aime pas ce genre de bêtise. Maintenant, on va jouer Nancy. On a de l'ambition en Coupe de la Ligue. On va jouer à fond contre une équipe qui est forte et totalement fraîche car ils n'ont pas joué ce weekend. Je demande aux supporters de venir nous soutenir mercredi »