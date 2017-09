ASM : Jardim l’avoue, Monaco est moins fort cette saison

Dans : Monaco, Mercato.

Auteur d’un début de saison impeccable malgré les agitations du marché des transferts, l’AS Monaco parvient à continuer sur la lancée de son impressionnante fin de saison dernière.

Une performance de premier choix quand on sait que plusieurs éléments décisifs sont partis, et que les remplaçants qui sont arrivés sont encore jeunes, et souvent non confirmés au plus haut niveau. Alors, avant le match face à Nice du week-end prochain, Leonardo Jardim n’a pas fait dans la langue de bois au moment d’évoquer la qualité de son effectif par rapport à celui de la saison dernière.

« Sans Bernardo Silva, sans Mbappé, sans Bakayoko, sans Mendy, sans Dirar, sans Valère (Germain)... Ces joueurs avaient fait un travail important pour l'équipe, ils avaient joué beaucoup. Je n'ai pas l'habitude de parler des joueurs qui sont partis. Je suis content pour eux qu'ils aient réalisé leur objectif de départ. Mon travail va se passer avec ceux qui restent. Si on compare notre effectif en fin de saison dernière, quand nous avons été champions avec 95 points et sommes allés en demi-finale de Ligue des Champions, avec l'effectif de ce début de saison, bien sûr, celui de la saison dernière peut sembler plus fort. Mais il faut donner du temps à cet effectif et à ces joueurs. Peut-être que dans six mois, un an ou un an et demi, on parlera différemment des joueurs qui sont arrivés », a souligné Leonardo Jardim, qui sait qu’à l’AS Monaco plus qu’ailleurs, la réussite sportive implique des départs et un éternel recommencement.