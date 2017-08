ASM : Jardim fait de l’OL et l’OM ses nouveaux concurrents

Dans : Monaco, OL, OM, Ligue 1.

Deux jours avant la réception de Toulouse vendredi (20h45), pour l’ouverture de la saison de Ligue 1, l’entraîneur de l’AS Monaco Leonardo Jardim a évoqué ses ambitions.

Alors que le mercato estival est loin d’être terminé, le Portugais doit déjà composer avec un effectif remanié. En effet, des cadres comme Bernardo Silva, Tiémoué Bakayoko et Benjamin Mendy sont partis. Tandis que de nombreux jeunes talents ont débarqué. Du coup, le champion de France et demi-finaliste de la Ligue des Champions s'attend à une saison plus difficile.

« Le club a peu vendu l’année dernière, cette année il y a plus de départs, a souligné Jardim. Chaque année le plus important ce sont les joueurs qui restent. Il faut travailler jusqu’à nos limites pour donner une bonne image du club. C’est ma quatrième saison. Le club me soutient. Le club croit en mon travail pour faire grandir le projet. Les résultats donnent raison à cette stratégie. C’était une saison de rêve l’an dernier. C’est ne pas connaître le foot de penser que nous allons faire la même. »

Jardim annonce une rude bataille

Moins confiant, le technicien annonce le retour au premier plan des deux Olympiques, sans parler du Paris Saint-Germain. « Le championnat sera encore plus compétitif cette année. Marseille s’est beaucoup renforcé cet été. Lyon va revenir aussi je pense, a-t-il prédit. Que des bons joueurs arrivent en L1, c’est forcément positif pour l’exposition de notre championnat. Le championnat français est très fort avec beaucoup de qualités. » Et de suspense en haut de tableau si l’on en croit Jardim.