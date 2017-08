Dans : Monaco, PSG, Mercato.

Présent ce mercredi en conférence de presse, l’entraîneur de l’AS Monaco Leonardo Jardim a évoqué la situation de Kylian Mbappé.

Sérieusement convoité par le Paris Saint-Germain, l’attaquant monégasque aimerait signer au club de la capitale. Du coup, son état d’esprit ne serait pas irréprochable à l’entraînement. Laissé sur le banc à Dijon (4-1) dimanche, Mbappé a-t-il été puni pour son attitude ? Non, répond son coach.

« On n'a jamais eu l'habitude de punir notre joueur. Ce n'est pas le mot adapté. C'est plutôt pour le protéger, a corrigé Jardim. Avec toutes ces choses autour d'un gamin de 18 ans, c'est notre responsabilité de le protéger de l'orage autour de lui. C'est une décision du club. Ça veut dire moi, Vadim (Vasilyev, le vice-président), et le directeur sportif (Antonio Cordon). C'est notre décision pour le joueur, le groupe, le club. »

Jardim et la stratégie du PSG

« Je suis toujours pour protéger les joueurs qui ont besoin de l'être. Ma philosophie, c'est de jouer avec des joueurs qui sont disponibles à 100 % pour le groupe. Kylian n'est pas à 100%, il n'est pas en forme en ce moment. C'est normal, si un autre journal vous propose 15 fois votre salaire, vous taperez moins bien sur votre ordinateur... Un mercato, c'est 20% pour acheter et vendre, 80% pour mettre le bordel dans la maison des adversaires, c'est stratégique », a glissé le Portugais, persuadé que le PSG tente de déstabiliser Monaco en négociant avec Mbappé et Fabinho.

« Fabinho c'est une autre mentalité. Ce n'est pas le premier mercato où on parle de lui, il gère bien cette musique, ça parle beaucoup et après c'est fini, a réagi le technicien concernant son milieu lié au club jusqu’en 2021. Je comprends toutes les choses mais il faut faire attention : quand un joueur arrive, il peut accepter ou refuser un contrat. Après, quand il a signé, ce n'est pas pour dire ensuite que le contrat n'est plus valable car il est arrivé à un autre niveau. » Autant dire que l’ASM n’est pas prête à lâcher ses deux joueurs.