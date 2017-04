ASM : Fatigue, blessés, bête noire… L’OL fait trembler Monaco

Dans : Monaco, OL, Ligue 1.

Après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des Champions, l’AS Monaco doit vite se concentrer sur le championnat et son déplacement à Lyon dimanche (21h15).

Chassé par le Paris Saint-Germain, le leader de Ligue 1 a toutes les raisons de craindre l’Olympique Lyonnais qui l’avait battu à Louis-II au match aller (1-3, 18e journée). « Cette équipe de l'OL, c'est un peu notre bête noire, a reconnu Tiémoué Bakayoko. On a du mal à les battre ces dernière années. » Et la tâche s’annonce encore plus difficile en cette fin de saison, à cause du calendrier chargé des Monégasques. « On est l 'équipe qui a le plus joué, a souligné le milieu de terrain. Ce n'est pas parce que les Lyonnais sont rentrés tôt ce vendredi matin sur Lyon que l'on sera plus frais. »

Une théorie confirmée par son entraîneur Leonardo Jardim. « La fatigue se juge au nombre de matchs accumulés, pas au nombre de jours entre deux matchs », a expliqué le Portugais, toujours privé de son latéral droit Djibril Sidibé, et dans l’attente pour « deux-trois joueurs » encore incertains. Autant dire que Monaco n'arrive pas dans les meilleures conditions au Parc OL, où le Paris Saint-Germain lui a infligé une correction en finale de la Coupe de la Ligue (4-1) le 1er avril dernier...